Costa del Mito Golf Cup: Sciacca si prepara a ospitare l’eccellenza sportiva e turistica

l'evento

Un evento che unisce cultura e sostenibilità nella cornice del Verdura Resort, punto di riferimento internazionale per gli amanti di questo sport

Sabato 21 settembre 2025, sul prestigioso campo del Rocco Forte Verdura Golf Resort di Sciacca si terrà la terza edizione della “Costa del Mito” Golf Cup, evento promosso dalla DMO – Distretto Turistico Valle dei Templi.

La manifestazione conferma la volontà del territorio di valorizzare un modello di accoglienza di qualità, basato su valori di tradizione e sostenibilità, pilastri fondamentali dell’identità della Costa del Mito.

L’evento si inserisce in un più ampio percorso di valorizzazione del ricco patrimonio culturale, paesaggistico e turistico che si estende dalla costa tra Selinunte e Gela sino all’area interna dei Monti Sicani, nel cuore incontaminato della Sicilia.

Il golf, disciplina che coniuga tecnica, stile e rispetto per l’ambiente, trova nel Verdura Resort una delle sue massime espressioni a livello mondiale. Questa struttura d’eccellenza, apprezzata internazionalmente, è riferimento sia per appassionati che per professionisti, offrendo un’esperienza sportiva immersa nella bellezza del paesaggio mediterraneo.

La “Costa del Mito” Golf Cup non è solo una competizione di alto profilo, ma rappresenta anche un simbolo della sinergia tra sport e turismo, capace di rafforzare l’immagine della Sicilia come destinazione d’eccellenza nel panorama internazionale.