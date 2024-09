Courtois a Ter Stegen ‘mi ha fatto molto male vederti così’

agenzia

Portiere del Real mostra vicinanza a collega del Barça

(v. ‘Stagione finita per il portiere del…’ delle 12:53) (ANSA) – ROMA, 23 SET – Va bene l’eterna rivalità fra Barcellona e Real Madrid, ma a volte va messa da parte, come dimostra il portiere delle ‘merengues’ Thibaut Courtois. Il belga, dopo aver visto le immagini del grave infortunio occorso ieri al collega del Barça Marc-André Ter Stegen, uscito in lacrime dal campo durante la sfida contro il Villarreal, ha voluto mostrare la propria vicinanza al collega-rivale postando questa frase su X: “Mi dispiace per l’infortunio, mi ha fatto molto male vederti uscire dal campo così. Spero che tu possa recuperare presto e ci rivedremo in porta”. Courtois si sente particolarmente vicino a Ter Stegen perché anche lui è passato, di recente, in una situazione del genere: nel precampionato della stagione 2023-2024, aveva subito la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro durante un allenamento, infortunio che lo aveva costretto all’operazione e a uno stop prolungato per quasi tutta l’annata calcistica, facendo comunque in tempo a rientrare per la finale di Champions League vinta contro il Borussia Dortmund.

