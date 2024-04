Coventry battuto ai rigori,Man United in finale di FA Cup

agenzia

Club di B rimonta 3 gol ma viene beffato. Lacrime a Wembley

LONDRA, 21 APR – Anche quest’anno, come nel 2023, la finale della FA Cup, la Coppa d’Inghilterra, sarà il derby di Manchester fra City e United. Ieri si era qualificata la squadra di Pep Guardiola, a spese del Chelsea, con un gol di Bernardo Silva a 6′ dalla fine. Oggi la seconda semifinale, giocata a Wembley così come la prima, è stata un’autentica altalena di emozioni che verrà ricordata a lungo. Tutti i media locali, la Bbc per prima, la definiscono “epica”. A sfidare il Man United è stato il Coventry, club attualmente all’8/o posto del Championship, la Serie B inglese, e la qualificazione dei Red Devils sembrava cosa fatta dopo che, al 13′ st, conducevano per 3-0 grazie alle reti di McTominay, Maguire e Bruno Fernandes. Ma poi, dal 71′ fino ai minuti di recupero, è successo l’incredibile, con il Coventry che, sospinto dall’incredibile entusiasmo dei suoi tifosi, è riuscito a realizzare ciò che fece anche il Liverpool nella finale di Champions del 2005 contro il Milan, ovvero riportarsi dallo 0-3 al 3-3. Infatti sono andati a segno Simms, O’Hare e, al 95′, Wright su rigore. La situazione non è più cambiata, così si è andati ai calci di rigore e qui ha prevalso per 4-2 (7-5 il punteggio complessivo della partita) lo United, con il penalty decisivo realizzato dall’ex atalantino Hojlund. A rendere più amara la sconfitta del Coventry c’è stato anche l’annullamento del gol del 4-3 a suo favore, segnato da Torp allo scadere dei supplementari, per un fuorigioco millimetrico di Wright rilevato con l’intervento del Var. Così la gioia mista a incredulità dei tifosi del Coventry per la rimonta della loro squadra si è trasformata in pianti a dirotto sugli spalti, e anche dei giocatori dgli ‘Sky Blues’ in campo. Il sogno è sfumato, la finale di FA Cup sarà di nuovo targata Manchester.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA