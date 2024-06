CR7 a Mbappé, ora tocca a me ammirarti

agenzia

Fuoriclasse ex Real commenta foto se stesso con Kylian bambino

ROMA, 04 GIU – L’annuncio del passaggio di Kylian Mbappé al Real Madrid ha provocato reazioni in tutto il mondo, e fra coloro che hanno commentato c’è stato anche Cristiano Ronaldo. L’ex stella del le ‘merengues’, con cui ha vinto quattro Champions League, ora in Arabia Saudita, ha ripostato la foto messa ieri sui social da Mbappé, in cui si vede il fuoriclasse francese da bambino, vestito con una tuta del Real, assieme a CR7 (suo idolo) che lo accarezza. “Ora tocca a me ammirarti. Emozionato di vederti illuminare il Bernabeu. # HalaMadrid”, scrive Cristiano Ronaldo commentando la foto.

