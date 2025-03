Credito sportivo, investimenti territorio per 1,2 mld nel 2024

agenzia

ICSC ha approvato il progetto di bilancio del 2024

ROMA, 28 MAR – Il Consiglio di amministrazione dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A., presieduto dal presidente Beniamino Quintieri, ha approvato il progetto di bilancio d’esercizio 2024, presentato dall’ad e direttore generale Antonella Baldino. Il progetto di bilancio sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea degli azionisti. L’Istituto, che il 1° luglio ha completato il processo di trasformazione in società per azioni di diritto singolare, ha erogato nel 2024 finanziamenti per un valore di 547 milioni di euro, attivando circa 1,2 miliardi di investimenti nei settori Sport e Cultura, con un effetto leva di 3 volte le risorse impegnate e benefici sociali stimati in oltre 9 miliardi di euro in termini di Social Return on Investment.Nel corso del 2024 si rafforza l’impegno della Banca per il sistema Sport, con finanziamenti che raggiungono i 473 milioni di euro (+22% rispetto al 2023), in particolare a supporto delle politiche di investimento degli Enti Territoriali. Nel settore Cultura l’intervento di ICSC, invece, si è concentrato in prevalenza nel sostegno a progetti di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico-artistico, con un volume di erogazioni pari a 73 milioni di euro. “I risultati raggiunti nel 2024 testimoniano il nostro impegno costante per lo sviluppo del Paese attraverso investimenti infrastrutturali strategici. Con oltre 547 milioni di euro di erogazioni, abbiamo raggiunto un nuovo record, dimostrando ancora una volta la solidità del nostro operato e il nostro ruolo centrale come banca pubblica al servizio degli Enti Territoriali, delle Imprese e delle organizzazioni No-Profit” ha commentato Quintieri.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA