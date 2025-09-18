Cremonese: Vardy in dubbio contro il Parma

agenzia

Esami per l'attaccante, piccolo risentimento muscolare

MILANO, 18 SET – Jamie Vardy è a rischio per la sfida di domenica della sua Cremonese contro il Parma. Come reso noto dal club, infatti, nelle scorse ore il 38enne attaccante inglese ex Leicester “è stato sottoposto ad esami strumentali per un piccolo risentimento muscolare che sarà monitorato. Un ulteriore test fisico è in programma in vista della partita di domenica”, conclude la società in una nota. Per quanto riguarda l’allenamento odierno, la squadra è scesa in campo alle 10, con i giocatori che hanno svolto la fase dedicata all’attivazione fisica per poi concentrare l’attenzione sul lavoro di forza, esercitazioni di tecnica dinamica e lavoro situazionale. In conclusione spazio ad una partitella.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA