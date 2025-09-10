Cremonese: Vardy, “tanti dubbi su di me ma sempre smentiti”

agenzia

La punta inglese si presenta, "Voglio lottare per questa maglia"

MILANO, 10 SET – “Durante la mia carriera la gente ha sempre sollevato dubbi su di me. Io sono sempre riuscito a smentirli. Credo ci siano stati gli stessi dubbi sulla salvezza della Cremonese. Il mister ha passione, etica di lavoro e vuole fare di tutto per la salvezza. C’è stato un ottimo inizio, sappiamo che è una stagione lunga ma vogliamo invertire i pronostici, lottare per questa maglia”: Jamie Vardy spiega le motivazioni che lo hanno spinto a scegliere la Cremonese dopo tredici anni di Premier League. Si tratta di un colpo importante per i grigiorossi per quello che Vardy rappresenta. Tredici anni di militanza nel Leicester con il quale ha vinto uno storico campionato nel 2015-2016 con Ranieri come allenatore. Oggi la presentazione all’auditorium del Museo del Violino, a sottolineare la ‘solennità’ dell’evento.

