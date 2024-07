Cresce l’attesa per l’impresa dell’estone Jaan Roose: attraverserà lo Stretto di Messina su una fettuccia di 2 cm a oltre 200 metri di altezza

MESSINA

Un attraversamento incredibile che potrebbe infrangere il record mondiale di slackline,

Cresce l’attesa in vista dell’evento previsto in questo mese di luglio che potrebbe permettere al campione estone Jaan Roose di entrare definitivamente nella storia della slackilining. Jaan Roose, a soli 32 anni è già una leggenda mondiale dello slacklining e si appresta a compiere, in queste prime giornate di luglio all’incredibile impresa di traversare il braccio di mare tra Sicilia e Calabria.

L’atleta estone sarà sospeso su una striscia di tessuto larga meno di 2 cm, tesa per oltre 3600 metri tra i due maestosi tralicci dell’ex elettrodotto dello Stretto di Messina. Sarà così sospeso tra la Calabria e la Sicilia su un filo per entrare definitivamente nella storia dello slacklining.

Jaan Roose non nuovo a queste imprese con Red Bull sempre al suo fianco si prepara a scrivere un nuovo capitolo leggendario. La scelta della data dipenderà dalle condizioni climatiche e poi Jaan Roose sarà pronto ad affronterà un percorso mozzafiato di oltre 3,6 km, la distanza che separa la costa calabrese da quella siciliana.