Crisi calcio: Gravina, lunedì riunione con le componenti

agenzia

Invitato anche Abodi'ancor prima dell'approvazione del dl sport'

ROMA, 18 LUG – Il presidente della federcalcio Gabriele Gravina – apprende l’Ansa – ha convocato per lunedì una riunione con tutte le componenti a Roma (cui seguirà anche un consiglio federale entro fine mese) per trovare una intesa che riequilibri le rappresentanze delle componenti in consiglio federale, ancora prima che il dl sport contenente l’emendamento Mulé passi al voto in Senato dopo l’ok della Camera. Alla riunione è stato invitato anche il Ministro per lo sport Andrea Abodi. Come annunciato da Gravina in consiglio federale lo scorso lunedì 15 luglio, già in questa settimana si sono svolti alcuni incontri e diversi colloqui telefonici. È volontà del numero uno di via Allegri verificare subito se esistono le condizioni per un accordo “nel rispetto dello Statuto federale” entro il 4 settembre, data ultima per modificare il regolamento elettorale in vista dell’assemblea elettiva del 4 novembre.

