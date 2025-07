Cristiano Ronaldo al Como? I bookmakers ci credono per davvero

il caso

Las quadra lariana ha già speso 110 milioni e sogna il colpaccio del secolo

Oltre 110 milioni già spesi tra nuovi acquisti e riscatti, cifra che rende il Como la vera protagonista del calciomercato italiano. Tuttavia, come riporta Agipronews, dopo i cinque colpi già arrivati alla corte di Fabregas, il presidente Mirwan Suwarso cerca il colpo che potrebbe far impazzire i tifosi e saltare il banco: Cristiano Ronaldo. Il ritorno di CR7 in Serie A si gioca a 12 su Sisal e 15 su Snai, un’operazione possibile per un fenomeno capace di segnare 101 gol nei suoi tre anni alla Juventus.

