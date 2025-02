Cristiano Ronaldo vicino al rinnovo con l’Al-Nassr

agenzia

Fonte vicina al club, "l'annuncio nei prossimi giorni"

RIAD, 11 FEB – Cristiano Ronaldo ha concordato con il club saudita Al-Nassr di estendere il suo contratto di una stagione fino a giugno 2026, ha riferito una fonte vicina al club. Le due parti hanno raggiunto un accordo “che però non è stato ancora firmato – ha aggiunto la fonte – Nei prossimi giorni verrà fatto un annuncio”. Cristiano Ronaldo, che ha compiuto 40 anni la scorsa settimana, ha firmato un accordo di due anni e mezzo con l’Al-Nassr alla fine di dicembre 2022, dopo la Coppa del Mondo in Qatar, diventando il primo grande nome del calcio a unirsi al campionato saudita. Ha collezionato 90 presenze con l’Al-Nassr, segnando 82 gol e fornendo 19 assist. Secondo la classifica stilata dalla rivista americana Forbes, nel 2023 è stato l’atleta più pagato al mondo con 136 milioni di dollari, di cui 46 in stipendi. L’estate scorsa, il cinque volte vincitore del Pallone d’Oro ha espresso il desiderio di concludere la sua carriera all’Al-Nassr.

