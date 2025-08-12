Crotone – Catania, grande attesa: esauriti i primi 300 biglietti per gli ospiti, da oggi altri 300 tagliandi

serie C

La grande attesa per il derby valido come primo turno eliminatorio della Coppa Italia Serie C

La grande attesa per il derby tra Crotone e Catania, valido come primo turno eliminatorio della Coppa Italia Serie C 2025/26, sta facendo registrare un boom di vendite per i biglietti del settore ospiti. I primi 300 tagliandi messi a disposizione sono andati esauriti in tempi brevissimi e, a partire da mercoledì, saranno messi in vendita altri 300 biglietti per i tifosi del Catania desiderosi di seguire la partita allo stadio “Ezio Scida” di Crotone.

La partita si disputerà domenica 17 agosto 2025 con inizio alle ore 21:00, un incontro a gara secca che vedrà le due squadre affrontarsi per accedere al secondo turno eliminatorio, nel quale il vincitore affronterà la squadra vincente tra Foggia e Siracusa.

I tifosi che non hanno ancora acquistato il biglietto per il settore ospiti hanno dunque una nuova opportunità per garantire la loro presenza, mentre i posti disponibili per i sostenitori crotonesi sono ancora accessibili.

La partita sarà trasmessa in diretta da Sky Sport, permettendo agli appassionati di calcio di seguire l’evento anche da casa. La diretta garantisce ampia visibilità al derby, sottolineando l’importanza di questo match per entrambe le tifoserie e per la stagione sportiva che sta per iniziare.