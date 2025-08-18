Crotone, momenti di tensione nel settore ospiti al termine della partita contro il Catania

CALCIO

Alcuni ultras si sono arrampicati sulla balaustra che separa ila zona riservata ai tifosi dal campo

Momenti di tensione a fine partita si sono registrati nel settore ospiti dello stadio Scida di Crotone alla fine della gara tra i padroni di casa e il Catania, valida come primo turno della Coppa Italia di Serie C.

Al termine del match una quarantina di tifosi etnei, al fine di ottenere le magliette dai giocatori del Catania, si sono arrampicati sulla balaustra che separa il settore dal campo. Per evitare una possibile invasione di campo sono stati schierati agenti in divisa all’interno del campo mentre il personale della Digos ha invitato i supporters catanesi a rientrare nel settore per scongiurare pericoli per la loro stessa incolumità.