Crystal Palace vince ai rigori il ‘Charity Shield’

agenzia

Liverpool battuto,secondo trofeo in quasi 120 anni per le Eagles

LONDRA, 10 AGO – Ancora una volta si è reso necessario ricorrere ai calci di rigore per assegnare il ‘Charity Shield’, il primo trofeo della stagione inglese, per il quale come da tradizione si sfidano a Wembley la squadra vincitrice del campionato e quella della FA Cup. A vincere per 5-4 dopo i tiri dal dischetto, e a spese del Liverpool, è stato il Crystal Palace che quindi quest’anno ha vinto in pochi mesi i primi titoli della sua storia cominciata 120 anni fa. Sul campo era finita 2-2, con i gol dei due nuovi acquisti Ekitike (4′ pt) e Frimpong (21′ pt) per il Liverpool e di Mateta (17′ pt) e Sarr (32′ st) per le Eagles londinesi. Dal dischetto prodezze dei due portieri Henderson e Alisson, poi penalty decisivo per il Palace realizzato dal nordirlandese Devennyì.

