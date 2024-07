Ct Inghilterra cercasi, Howe “io sono impegnato al Newcastle”

agenzia

Il manager si autoesclude dalla rosa dei possibili candidati

ROMA, 30 LUG – La federcalcio inglese è alla ricerca di un nuovo ct della nazionale per sostituire Gareth Southgate, dimessosi dopo la sconfitta nella finale di Euro 2024, ma dalla rosa dei nomi dei possibili candidati si è intanto già sfilato l’allenatore del Newcastle, Eddie Howe. “Nessuno, assolutamente mi ha contattato per questo – ha detto il manager da Tokyo, dove la sua squadra questa settimana ha in programma un paio di amichevoli – e peraltro io sono completamente impegnato con il Newcastle”. Howe ha poi sottolineato che non aveva bisogno di fare dichiarazioni ufficiali in merito, specie per tranquillizzare i suoi giocatori. “Non c’è niente di cui parlare – ha detto il tecnico -, non ho bisogno di spiegare nulla ai giocatori. Loro lo sanno, spero, da come mi comporto, da come lavoro quotidianamente e da quanto mi impegno per il club”. Gli altri nomi circolati finora sono quelli del tedesco Thomas Tuchel, dell’argentino Mauricio Pochettino e del britannico Graham Potter.

