Cuesta, ‘bel Parma ma dovevamo concretizzare’

agenzia

"Sono sicuro che miglioreremo: lavoreremo su questo aspetto"

CAGLIARI, 13 SET – Cuesta, allenatore giovane ma saggio. “Abbiamo anche fatto bene – ha detto al termina della gara del suo Parma persa contro il Cagliari – abbiamo creato buone occasioni nel primo tempo con molto pressing. E anche nella ripresa le opportunità ci sono state. Ma per fare gol bisogna concretizzare. E lavoreremo di più per fare questo ulteriore passaggio”. Il mister è fiducioso: “Sono convinto che lavorando in questa direzione – ha continuato – assolutamente che riusciremo a raggiungere questo obiettivo. Quello che mi piace dei miei giocatori è che ci provano sempre, pronti ad andare al massimo. Vanno, vanno e vanno. E questo mi piace molto”. Bernabè? “Tranquilli – ha concluso – sono solo crampi. Ce li aveva anche in occasione del secondo gol. Ma noi non lo sapevamo”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA