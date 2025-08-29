Cutrone al Parma in prestito dal Como

agenzia

Il club 'crociato' ha diritto di opzione sul riscatto

PARMA, 29 AGO – Patrick Cutrone al Parma, ora è ufficiale: il giocatore arriva in prestito dal Como a titolo temporaneo con diritto di opzione. Oltre 100 gol in carriera (fra Serie A, Premier League e le competizioni europee), 7 realizzati nell’ultimo campionato di Serie A (insieme a 5 assist): ieri le visite mediche, da domani contro l’Atalanta, debutto casalingo dei ducali, mister Carlos Cuesta potrà gettarlo nella mischia. Protagonista nella stagione della risalita del Como in serie A con 14 reti, l’ex Milan ha perso progressivamente posizioni nelle gerarchie della squadra di Fabregas, complice un mercato regale, l’esplosione del talento di Diao e Douvikas e il recente ingaggio di Morata. A Parma potrà giocare come prima o seconda punta, spalla o alternativa di Pellegrino, e cercherà di guadagnare la fiducia di Gattuso per un’eventuale chiamata in nazionale, obiettivo a cui aspira dichiaratamente. “E’ nato per il gol, Patrick, lo ha dimostrato ovunque abbia giocato. E oggi il mondo gialloblù non vede l’ora di vedere la sua carica e la sua energia in campo, per festeggiare il suo primo gol con la maglia del Parma Calcio”: questo il saluto sulla pagina web del club gialloblù.

