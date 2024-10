Da Abate a Parolo i nuovi allenatori Uefa Pro

agenzia

Migliori del Master sono Matteo Cioffi, e Tonda Mateo Eckert

ROMA, 24 OTT – Sono stati ufficializzati dal settore tecnico i nuovi allenatori Uefa Pro: i neo tecnici completano così il loro percorso formativo all’interno della scuola allenatori e con questa abilitazione potranno guidare qualsiasi squadra, comprese quelle partecipanti ai più alti livelli europei. Dopo aver seguito nella scorsa stagione – in aula e sul campo – le lezioni a Coverciano in un intenso anno di studi che li ha portati anche a frequentare alcuni stage formativi in giro per l’Europa (dal Real Madrid di Ancelotti alla Juventus di Allegri, dal Brighton di De Zerbi al Nizza di Farioli e al Parma di Pecchia), gli allievi hanno terminato il loro iter formativo con gli esami finali su tutte le materie oggetto del programma didattico e con la discussione della tesi. I migliori del corso sono risultati essere l’attuale allenatore della Juventus Under 17 – nonché docente di Psicologia proprio della Scuola Allenatori – Matteo Cioffi e il collaboratore tecnico nella prima squadra del Genoa, Tonda Mateo Eckert, che si sono abilitati con il massimo dei voti, 110 su 110. Da segnalare inoltre le prove finali fatte registrare dall’azzurro vice campione d’Europa nel 2012 – e attuale allenatore della Ternana – Ignazio Abate e dal l’ex calciatore protagonista a Euro 2016 con la Nazionale italiana, Marco Parolo. Tra i neo allenatori Uefa Pro sono presenti anche nomi molto noti del calcio italiano, come l’ex centrocampista di Lecce e Lazio, Cristian Ledesma; l’ex giocatore del Milan, Ibrahim Ba; l’ex allenatore del Brescia, Daniele Gastaldello; l’attuale vice allenatore di Juric alla Roma, Matteo Paro; gli ex calciatori Giampiero Pinzi e Guglielmo Stendardo; l’attuale allenatore della Nazionale femminile Under 16, Jacopo Leandri; l’ex collaboratore di Murat Yakin nella nazionale svizzera, Vincent Cavin, e l’ex match analyst della Nazionale italiana, Simone Contran.

