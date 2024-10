Da Bondo a Costil,tanti messaggi per Tchaouna contro il razzismo

agenzia

Laziale oggetto ieri di cori offensivi nella gara col Twente

ROMA, 25 OTT – Il mondo del calcio è solidale con Loum Tchaouna, vittima di cori razzisti nei minuti finali del match vinto dalla Lazio contro il Twente in Europa League che hanno fatto infuriare l’esterno biancoceleste, tanto da costringere l’allenatore a toglierlo dal campo. Lo stesso giocatore, attraverso il suo profilo social, ha pubblicato una storia in cui è intento, portandosi il dito all’orecchio, a segnalare all’arbitro della partita, il montenegrino Dabanovic, di ascoltare quello che stava succedendo. Tantissimi i messaggi di sostegno ricevuti dal francese, a partire dalla Lazio che sul proprio profilo ha pubblicato una storia, ‘ripostata’ dallo stesso Tchaouna, con un messaggio contro il razzismo. Solidarietà che è arrivata anche da tanti colleghi: tra questi il suo ex compagno alla Salernitana, Benoit Costil, passando per Djeidi Gassama dello Sheffield Wednesday, Warren Bondo del Monza, Coli Saco del Bari, Malo Gusto del Chelsea, Kandil Nordine dell’Amiens e Lenny Lacroix del Benfica, solo per citarne alcuni. Tutti uniti dalla lotta al razzismo e dalla voglia di dimostrare la propria vicinanza al calciatore biancoceleste.

