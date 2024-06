Da Brozovic a Vlahovic, i bocciati di Euro 24

agenzia

Tra i rimandati spiccano Lukaku, Bellingham, Leao e Van Dijk

ROMA, 27 GIU – La montagna europea partorisce un topolino: dopo 36 partite si esaurisce la fase a gironi. Tanta fatica per eliminare otto squadre su 24. Qualche partita dell’ultimo turno sembra avere il sapore del biscotto mentre le squadre già qualificate, lecitamente ma non sportivamente, hanno affrontato la terza gara con la formazione b. Erano tante le aspettative per i protagonisti più acclamati, e molte sono state disattese. Ci sono i bocciati, già eliminati, e i rimandati, che potranno riscattarsi a partire dagli ottavi. Tra i flop definitivi spiccano BROZOVIC e MILINKOVIC-SAVIC, il cui esilio dorato nei ricchi tornei arabi ha lasciato il segno. L’ex interista è apparso più lento del solito e meno ispirato, l’ex laziale l’ombra dello splendido tuttocampista ammirato per tanti anni nella Lazio. Nella Croazia anche il blasonato GVARDIOL ha faticato parecchio, nella Serbia VLAHOVIC, apatico, ha fatto riaffiorare dubbi tra i tifosi juventini. Più sfortunato (per l’infortunio) che insufficiente nella Polonia LEWANDOWSKI, all’ennesimo fallimento nelle competizioni per nazionali. Inferiori alle attese anche la prova di ASLLANI con l’Albania e MCTOMINAY con la Scozia. Fuori a quattro punti l’Ucraina anche per le prestazioni modeste del goleador del Chelsea MUDRYK. Il portiere del Real LUNIN ha perso il posto dopo due gravi errori nella prima gara. Una doppio giallo del viola BARAK ha contribuito all’eliminazione della Repubblica Ceca. Proveranno a risalire la china molti rimandati della prima fase. Nel Belgio LUKAKU si è visto annullare dal var tre gol, ma molti ne ha sbagliati non assecondando gli ispirati Doku e De Bruyne. Male anche il quotato TROSSARD. Nell’Olanda VAN DIJK è apparso in gravi difficoltà, nella Danimarca finora modesto l’apporto di HOJLUND. Il Portogallo fila spedito anche se LEAO continua a inanellare prestazioni senza nerbo. Nella contestata Inghilterra male ALEXANDER-ARNOLD mentre BELLINGHAM ha esordito col botto per poi offrire due prestazioni scialbe. La Francia avanza al rallentatore anche per le prove alterne di due pilastri come RABIOT e GRIEZMANN. Qualche sbavatura anche per l’ottima Germania per le difficoltà incontrate con la Svizzera dai centrali RUDIGER e TAH. Nell’Italia sono mancati all’appello gli esterni DI LORENZO e DI MARCO e il goleador SCAMACCA. Ha un rendimento alterno poi il regista JORGINHO che ritroverà la Svizzera con la volontà di cancellare i fantasmi dei due rigori sbagliati che costarono agli azzurri la partecipazione ai mondiali del Qatar.

