Da De Rossi a Gilardino, quattro allenatori esonerati in Serie A

Due cambi alla Roma e Gotti dal Lecce

ROMA, 19 NOV – Quella del Genoa é la quarta panchina che salta dall’inizio del campionato di serie A. Il primo a perdere il posto é stato Daniele DE ROSSI, esonerato dalla Roma lo scorso 18 settembre (dopo la 4/a giornata), per sostituirlo con Ivan JURIC, a sua volta licenziato dopo due mesi. Fatale al croato il ko casalingo con il Bologna alla 12/a giornata. Ora i giallorossi sono nelle mani di Claudio RANIERI. Sempre il 12/o turno, in concomitanza con la sosta, é stato l’ultimo di Luca Gotti con il Lecce, che lo ha esonerato dopo il pareggio interno contro l’Empoli. In Salento é arrivato Marco GIAMPAOLO. Oggi è toccato ad Alberto GILARDINO, che lascia il grifone al francese Patrick Vieira.

