Da Fabregas ad Hamsik, grandi nomi per prossimo Master UEFA Pro

agenzia

A Coverciano per il corso allenatori

ROMA, 11 LUG – Sono stati ufficializzati dal Settore Tecnico gli allievi ammessi a seguire a Coverciano il prossimo corso per allenatori UEFA Pro: il cosiddetto ‘Master’ rappresenta il massimo livello formativo per un allenatore e il suo percorso didattico dura una stagione intera, da settembre a giugno, comprendendo vari stage presso alcuni tra i più prestigiosi club italiani e internazionali. Dopo la pausa estiva, sempre a Coverciano, si tengono gli esami finali del corso, che comprendono anche la discussione di una tesi. Sono molti i nomi di spicco che riempiranno i campi e le aule del Centro Tecnico Federale nella stagione 2024/2025 per seguire il corso UEFA Pro, a cominciare dal tecnico del Como, Cesc Fabregas, dall’ex calciatore del Napoli, Marek Hamsik, e dall’ex giocatore di – tra le altre – Lazio, Roma, Inter e Manchester City, Aleksandar Kolarov, che al Centro Tecnico Federale ha già seguito il corso per Ds. Faranno parte della ‘classe’ anche lo storico ‘secondo’ di Allegri, Marco Landucci; l’allenatore della Juve Stabia neo promossa in Serie B, Guido Pagliuca; il docente del Settore Tecnico e già nello staff di Spalletti in Nazionale, Renato Baldi; il tecnico del Club Italia, vice campione europeo con la Nazionale Under 17, Matteo Barella, e l’assistente di Marco Rossi nella Nazionale ungherese, Cosimo Inguscio.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA