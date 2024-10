Da Manassero a Molinari, big azzurri ricordano Chimenti

agenzia

Il n.1 italiano nel ranking: "Mi hai sempre supportato, grazie"

ROMA, 03 OTT – Da Matteo Manassero, numero 1 del golf italiano, a Edoardo Molinari. Da Filippo Celli a Renato Paratore. I big del green italiano piangono la scomparsa dello storico presidente della Federazione Italiana Golf, Franco Chimenti, morto oggi all’età di 85 anni. “Durante tutta la mia carriera, mi hai sempre fatto sentire il tuo supporto, sia nei momenti belli che in quelli meno. Ricordo le telefonate piene di ottimismo e incoraggiamento. Grazie Pres, conserverò uno splendido ricordo”, le parole piene di affetto riservate a Chimenti, con una stories sul suo profilo Instagram, da Manassero. “Ciao Franco e grazie di tutto”, ha scritto invece Edoardo Molinari. “Ci mancherai tantissimo”, la dedica di Paratore e Celli. “Mi hai sempre onorato della tua fiducia incondizionata. Avrò solo ricordi belli che porterò con me per sempre. Buon viaggio Presidente, un grande”, il ricordo di Bertasio.

