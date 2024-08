Da Napoli a Catania passando per Monza e Rjieka, le emozioni di Armando Anastasio nuovo laterale rossazzurro

SERIE C

Nel ritiro d Assisi intervista con uno dei volti nuovi del club etneo

Armando Anastasio grandi emozioni. Nella carriera del laterale sinistro arrivato al Catania dal Monza, ci sono episodi curiosi e importantiche raccontiamo in una delle due pagine in edicola oggi che rendono idea del personaggio e della carriera che ha fin qui vissuto.

Anastasio ha cominciato col Napoli allenandosi anche con la prima squadra a Castel Volturno: “Il tecnico era Benitez, in squadra c’erano Higuain e Mertens”. A Monza ha conquistato la Serie B all’inizio del percorso creato da Berlusconi e da Galliani: “Quando parlavano alla squadra restavamo a bocca aperta cercando di carpire ogni indicazione, ogni consiglio non solo tecnico”. Anastasio ha anche giocato in Europa League: “Ho accettato la proposta del Rjieka nel 2020 anche perchè eravamo stati inseriti nel girone con il Napoli. Arrivai al San Paolo da avversario davvero emozionato e voglioso di dare il massimo. Quella gara si giocò nel giorno della scomparsa di Maradona. Lo stadio era chiuso per le restrizioni, attorno al San Paolo si creò una folla oceanica per omaggiare Diego. E noi scendemmo tutti in campo con la sua maglia”.

Il Catania, adesso: “Gruppo in fase di costruzione, ma si intravedono qualità e voglia di lavorare. Sono sicuro che faremo bene. Toscano è un allenatore di grande levatura, tatticamente chiede aggressione degli spazi e di non sprecare palla”.