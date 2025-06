Da oggi a domenica Trapani diventa la capitale europea del beach handball

Sport

Il grande evento delle EBT Finals 2025 vedrà impegnate sui campi di gara del Lido AC Life Style ben 28 squadre. Attesa per le padroni di casa dell'Handball Erice e in azzurro due siciliani, l'agrigentino Alessandro Florio e il siracusano Giuseppe Cuzzupè

Lo spettacolo del beach handball ha preso il via ieri a Trapani con le prime partite dell’EBT Finals maschili e femminili, la più importante manifestazione a livello di club in campo europeo.

Da oggi a domenica quattro giornate intense sui campi di gara allestite al Lido Ac Life Style, sul lungomare Dante Alighieri di Trapani, messo a disposizione dell’Handball Erice leader nella pallamano femminile (ha vinto Supercoppa e Coppa Italia e sfiorato anche quest’anno la conquista dello scudetto) dove ogni giorno si vivranno tre momenti fondamentali: dalle 8,30 via alle partite; dalle 19 esibizioni sportive nella vicina Piazza Vittorio Emanuele e chiusura la sera non musica live con conserti e Dj.

Training Team Italia al Lido AC Beach Handball Beach di Trapani (Foto Joe Pappalardo)

Sarà la quarta edizione delle Finals ospitate in Italia, la seconda in Sicilia dopo quella del 2022 a Isola delle Femmine e la prima a Catania nel 2019. In precedenza le sedi erano state le città di Salerno nel 2004 e di Gaeta nel 2017.

L’agrigentino Alessandro Florio

Il siracusano Giuseppe Cuzzupè

Tanta Sicilia in campo nelle due squadre azzurre Blue Team con al maschile l’agrigentino Alessandro Florio dell’Haenna e il siracusano Giuseppe Cuzzupè cresciuto nel vivaio dell’Albatro nella squadra azzurra che vede nello staff tecnico il messinese Tommaso D’Arrigo e nello staff medico il palermitano Paolo Mottareale e al femminile grande attesa per le campionesse dell’Handball Erice.

Il presidente della Figh nazionale Stefano Podini (Foto: Mezzelani GMT Sport).

“Potere ospitare le EBT Finals 2025 di beach handball – sottolinea Stefano Podini, presidente della Federpallamano nazionale – rappresenta una importante attestazione di stima da parte della European Handball Federation nei confronti della nostra Federazione e dell’Italia. Desidero per questo ringraziare i vertici europei, il Presidente Michael Wiederer su tutti, per avere scelto la nostra nazione che, com’è noto, a questa disciplina ha dato le origini. Come Federazione stiamo lavorando per accrescere il valore di questa tradizione e ciò passa attraverso le Squadre Nazionali, senior ma anche giovanili, e per l’organizzazione di eventi in quei territori capaci di esaltare, con la loro bellezza, la spettacolarità del beach handball. In questo la Sicilia e Trapani sono il luogo ideale sia sotto il profilo ambientale e naturalistico, sia in chiave organizzativa grazie al lavoro condotto in questi mesi dall’Handball Erice, di concerto con la Figh Sicilia e con le Istituzioni del territorio”.

Sandro Pagaria presidente Figh Sicilia e delegato nazionale della Figh per il beach handball

“Siamo orgogliosi, come federazione – le parole di Sandro Pagaria presidente Figh Sicilia e delegato al Beach Handball della Figh nazionale – di poter ospitare ancora in Sicilia un evento di questa importanza, che radunerà tutte le migliori squadre europee di club, giunte a Trapani dopo vari circuiti di qualificazione. Sarà un evento di grande spessore agonistico e tecnico, in una disciplina che assicura sempre spettacolo e divertimento. Come rappresentante federale, non posso che essere grato alla Handball Erice per aver messo a disposizione la sua struttura e le sue competenze nell’organizzazione della manifestazione. Le EBT Finals, godendo di una notevole cassa di risonanza”.

I GIRONI MASCHILI. Gruppo A: Bhc Zagreb (Cro), Escola de Formação de Espinho – Os Tigres (Por), C4H10 Melluzhi Jurmala (Lat), Monkeys Köln Bhc (Ger), Ciudad de Málaga (Spa), Karpatskí Rytieri (Svk), Bht Gru Juko (Pol)Gruppo B: Aarhus Beach (Dan), B. H. Tilburg (Ned), Blue Team (Ita), Czech Lions (Cze), Grd Leça – Spar (Por), Niterói Rugby Fc (Irl), Sc Squadra Buda (Hun).