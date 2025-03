Da Ranieri biglietto a Valverde,era mio numero telefono

agenzia

Tecnico Roma dopo ko a Bilbao:gli chiederò di giocatori spagnoli

ROMA, 13 MAR – Un bigliettino passato dalla mano di Ranieri a quella di Valverde, a fine partita: l’immagine catturata dalle telecamere di Athletic Bilbao-Roma, dopo la vittoria degli spagnoli per 3-1 che costa ai giallorossi l’eliminazione dall’Europa League, e’ subito virale e suscita curiosità. “Gli ho dato il mio bigliettino da visita”, spiega lo stesso Ranieri, a Sky. “Avevo perso il suo numero, voglio chiedergli di giocatori spagnoli che mi interessano…E’ cosi’, altrimenti non l’avrei fatto platealmente”. Incalzato sull’eventualita’ che anche Valverde entri nel casting per l’allenatore della Roma dell’anno prossimo, Ranieri ha risposto piu’ piccato. “No, ne avete fatti gia’ tanti voi, di nomi..”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA