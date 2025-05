Da Singapore alla BBC, Sampdoria in C fa il giro del mondo

agenzia

La notizia della retrocessione sui principali siti

GENOVA, 14 MAG – Dalla Germania alla Turchia passando per Singapore dove si trova Joseph Tey Wei Jin, il proprietario della Sampdoria che ha investito, senza successo, in due anni quasi 100 milioni di euro, fino alla BBC. La retrocessione della Sampdoria ha fatto il giro del mondo con il racconto di una triste favola iniziata con lo scudetto conquistato 34 anni sotto la guida di Paolo Mantovani fino all’umiliante retrocessione, per la prima volta in 80 anni di storia, in Lega Pro. Una notizia che è diventata virale con i principali siti sportivi del mondo che hanno riportato il clamoroso scivolone, dalla BBC a L’Equipe passando per gli spagnoli di Marca. E poi grande spazio in Inghilterra dove un sito dedicato al Leeds ha ricordato la salvezza del Brescia di Cellino e la retrocessione di Radrizzani, di fatto fuori dalla Samp da tantissimi mesi: un parallelo visto che entrambi erano stati proprietari del club inglese. BBC Sport sottolinea che la caduta é arrivata al termine di “una stagione segnata da sconvolgimenti dirigenziali” ed il cambio di quattro allenatori. Sottlinea che la Sampdoria, “che ha vinto il suo unico titolo di Serie A nel 1991 con una squadra costellata di campioni”, giocava in seconda divisione da quando è retrocessa al termine della stagione 2022-’23. Nemmeno l’arrivo di due grand ex come Alberico Evani ed Attilio Lombardo – con il supporto esterno di Roberto Mancini – é bastato per risollevarne le sorti, conclude.

