Dagnoni “bravi Ganna e Affini, nella crono un risultato storico”

Presidente Fci, e il titolo è sfumato per pochi secondi

ROMA, 22 SET – “In due giorni di gare abbiamo conquistato tre medaglie. Quello di oggi è un risultato storico. Non era mai accaduto, infatti, che due cronomen salissero su un podio mondiale, tra l’altro con il titolo sfumato per una manciata di secondi”. Così il presidente di Federciclismo, Cordiano Dagnoni, dopo la prova a cronometro a Zurigo con l’argento di Filippo Ganna e il bronzo di Edoardo Affini. “Ganna ha mostrato un grande attaccamento alla maglia azzurra mettendosi in discussione e dimostrando anche questa volta il suo grande talento – afferma ancora Dagnoni -. Affini ha confermato che il titolo europeo non è stato frutto del caso e in nazionale ha trovato l’ambiente ideale per dimostrarlo. Faccio i complimenti ad entrambi, come anche agli splendidi protagonisti del Team Relay ieri, ai tecnici, agli staff della nazionale e a tutti coloro che hanno lavorato per questi risultati che confermano la bontà di un intero movimento. Dispiace che spesso questo non venga riconosciuto, non dando, in questo modo, il giusto merito al lavoro di questi anni e quello che verrà fatto in futuro. Gli atleti in maglia azzurra – conclude il n.1 della Fci, continuano a raccogliere successi e sono convinto che altri ne arriveranno prima della fine della stagione”.

