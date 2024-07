Dahl ‘felice, voglio aiutare la Roma a vincere’

agenzia

Lo svedese: "Fortunato, sono in uno dei maggiori club d'Europa"

ROMA, 28 LUG – “Le prime impressioni sono ottime, sono felicissimo di essere qui e voglio ringraziare la proprietà per avermi dato questa opportunità. Mi sento molto fortunato. Mi aspetto molto da questa esperienza, sono in un club che vuole vincere; vorrei giocare più partite possibili, aiutare la squadra e vincere. La Roma è uno dei più grandi club d’Europa, ha una grande storia, ottimi giocatori e un bravo allenatore. Sono piccolo, rapido e ho una buona tecnica, voglio mostrare le mie qualità anche alla Roma”. Sono queste le prime parole da giocatore della Roma di Samuel Dahl, esterno svedese appena ufficializzato dalla società giallorossa, ai canali ufficiali del club. Poi, parlando del tecnico, Daniele De Rossi, lo svedese ammette che “è una leggenda qui, immagino giochi un bel calcio, tattico e votato all’attacco”, mentre sulla scelta del numero, il 26, sottolinea di averlo scelto perché “lo avevo anche nella mia squadra precedente. è una questione sentimentale. Non vedo l’ora di conoscere la città, la società e di scendere in campo”, conclude.

