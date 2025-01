Dakar: altra vittoria di Benavides tra le moto

agenzia

Argentino della Ktm è 4/o in classifica, il leader resta Sanders

ROMA, 14 GEN – L’argentino Luciano Benavides (Ktm) ha ottenuto la seconda vittoria consecutiva di tappa alla Dakar 2025 imponendosi nella nona frazione con 1 minuto e 54 secondi di vantaggio sul francese Adrien Van Beveren (Honda). Terzo oggi, con un distacco di poco superiore ai 3 minuti, l’australiano Daniel Sanders (Ktm) mantiene la testa della classifica generale e aumenta il distacco dal secondo classificato, lo spagnolo Tosha Schareina (Honda), a quasi 15 minuti. Nella speciale di 357 km tra Riad e Harad, Benavides, partito in pole position dopo la vittoria nell’ottava tappa, è stato sempre in testa e ha quindi beneficiato di un bonus di 4 minuti e 51 secondi. Per il 29enne argentino si tratta della quinta vittoria di tappa alla Dakar nella sua carriera, attualmente quarto nella classifica generale.

