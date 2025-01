Dakar: camion; incidente a team Italtrans con ex MotoGp Petrucci

agenzia

Nessuna conseguenza per i piloti ma addio a classifica generale

ROMA, 09 GEN – La seconda frazione della tappa Marathon della Dakar non è andata bene per il team Italtrans con a bordo l’ex pilota della MotoGp Danilo Petrucci. Come rende noto Sky Sport, c’è stato un incidente al mezzo, fortunatamente senza conseguenze per l’equipaggio. Il camion è rimasto adagiato sul fianco per poi essere raddrizzato dopo 40′ ma presenta noie tecniche. Da regolamento non era prevista alcuna assistenza, ciò significa che per Italtrans la Dakar ‘ufficiale’ nei track con la classifica generale in finisce qui. Se il camion verrà riparato, il team potrà continuare nella categoria Experience.

