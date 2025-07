Dal Liverpool al Paternò: chi è Yahya Kirdi, il magnate del petrolio che si è preso il club rossoazzurro

serie D

Martedì il closing, finisce dopo otto anni l'era Mazzamuto

Dal rischio della mancata iscrizione ad un Paternò in versione internazionale il passo è stato di appena una settimana. Così dopo otto anni di gestione Ivan Mazzamuto, l’imprenditore gentiluomo che ha legato il suo nome alla straordinaria conquista del titolo nazionale di Coppa Italia e non solo, la società è stata affidata nelle mani di Yahya Kirdi, imprenditore nativo di Aleppo, da genitori turchi e trapiantato in Canada, attualmente magnate del petrolio con base commerciale a Dubai.

Il facoltoso uomo d’affari è stato ricevuto dal sindaco di Paternò, Nino Naso insieme agli assessori Luigi Gulisano, Antonello Longo e al consigliere comunale Orazio Lopis, che hanno formalizzato di fatto il passaggio di mano tra i due presidenti.

«Desidero esprimere il mio più sincero benvenuto a Yahya Kirdi – ha dichiarato il sindaco paternese – per me, che sono il primo tifoso di questa squadra, questo passaggio rappresenta un momento di grande significato per tutta la città. Desidero inoltre ringraziare Ivan Mazzamuto per l’impegno e la dedizione dimostrati negli anni, che hanno contribuito a mantenere viva la passione per il Paternò Calcio. Ringrazio inoltre tutti i tifosi per la grande responsabilità dimostrata e per il costante sostegno: il loro attaccamento e la loro maturità rappresentano un valore fondamentale per la squadra e per la città».

Il passaggio sarà ufficialmente concluso martedi prossimo, quando il bonifico emesso dal nuovo presidente si concretizzerà nel conto corrente di Mazzamuto. Intanto la nuova società non ha perso tempo ed ha ufficializzato il nuovo allenatore. Si tratta di Peppe Pagana che torna a sedersi sulla panchina rossoazzurra dopo avere guidato la squadra in serie D, per 15 gare, fino alla fine di novembre del 2022. Una stagione sfortunata per il Paternò che non riuscì a salvarsi malgrado l’avvicendamento di altri due allenatori, Boncore e Campanella.