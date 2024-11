Dal Messico fa tifo per il Venezia, ultras gli pagano il viaggio

agenzia

Luis il super-tifoso sarà al Penzo lunedì per la gara col Lecce

VENEZIA, 23 NOV – Arriva fino in Messico il tifo per il Venezia calcio. Una passione arancioneroverde che ha contagiato in particolare il 32enne Luis Hugo Gomez, che dopo essersi abbonato due anni fa come atto di fede calcistica al club della laguna – non avendo mai potuto vedere una partita sul campo – sarà allo stadio Penso lunedì sera in occasione di Venezia-Lecce. Un regalo che gli hanno voluto fare gli ultras della Curva Sud, che con una colletta hanno pagato l’intero viaggio intercontinentale per far arrivare Luis in Italia. Il super-tifoso messicano – riferiscono i quotidiani locali – è giunto venerdì notte all’aeroporto di Tessera (Venezia), accolto da un folto gruppo di sostenitori della squadra. Lunedì sera Luis Gomez potrà coronare il sogno di vedere coronerà il suo sogno e avrà l’opportunità di vedere il Pohjanpalo e compagni dal vivo allo stadio Penzo, in una match quasi-salvezza contro il Lecce.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA