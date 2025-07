Dall’ Ifab via libera alle body cam indossate dagli arbitri

agenzia

Ente che stabilisce regole 'test Mondiale per club un successo'

ROMA, 30 LUG – Dopo aver superato con successo i test delle bodycam indossate, per uso televisivo, dagli arbitri durante il recente Mondiale per club, il Consiglio dell’Ifab, unico ente abilitato a modificare le regole del calcio, ha ora approvato l’estensione della sperimentazione alle competizioni nazionali e internazionali in tutto il mondo. Lo fa sapere lo stesso Iafb con un comunicato. “La sperimentazione è stata approvata durante l’Assemblea Generale Annuale dell’Ifab a marzo – ricorda l’ente nel comunicato -, inizialmente limitata ai tornei Fifa. Ora, anche altre competizioni hanno la possibilità di testare tali sistemi e fornire preziose informazioni e feedback”.

