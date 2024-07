Danza sportiva: il “Team Special Touch” di Scicli protagonista ai tricolori di Rimini

Sport, Ragusa

Il gruppo della maestra Federica Re ha chiuso con un bilancio finale di 3 ori, 2 argenti e 3 bronzi e tanti piazzamenti di prestigio

Il “Team Special Touch” di Scicli non finisce mai di stupire nelle competizioni di danza sportiva. Le allieve e gli allievi della maestra Federica Re continuano a tenere banco a livello internazionale con i due titoli iridati vinti nel 2022 e 2023 e la settimana scorsa hanno fatto centro anche ai tricolori che si sono svolti a Rimini con un bottino finale di sette medaglie (2 ori, 2 argenti e 3 bronzi) e tanti piazzamenti di prestigio che confermano la qualità di un gruppo che è ormai una realtà consolidata della danza sportiva italiana.

“Siamo rientrati da questa magnifica competizione tricolore di Rimini – racconta la maestra Federica Re – super soddisfatti. Abbiamo rappresentato il paese di Scicli, la nostra provincia e la Sicilia in maniera eccellente e siamo tornati a casa con un buon bottino di medaglie e con tante atlete e atlete che hanno concluso la loro esperienza approdando in finale e in semifinale di un campionato tricolore che rappresenta sempre un risultato di prestigio”.

“Continua così – conclude la maestra Federica Re già tornata in palestra con il suo straordinario gruppo per preparare i prossimi appuntamenti – il percorso di questi magnifici atleti sempre più in alto verso nuovi ed importanti obiettivi da raggiungere”.

I PROTAGONISTI. Ecco tutti i risultati del “Team Special Touch” di Scicli ai tricolori di Rimini.

Greta Bissi, campionessa italiana Latin style show 13/14 As; Greta Bissi e Francesca Mauceri campionesse italiane duo Latin style show 13/14 As; Aurora Romano Gaia Antoci Giulia Pagano coreografico vicecampionesse d’Italia piccolo gruppo Le Latin Power e quinte classificate Synchro;

le Super Girls Under 16 Cd coreografico Greta Bissi, Vittoria Bonincontro, Giorgia Garofalo, Francesca Mauceri, Omayra Taccone, Rebecca Levante, Nora Marino, Erika Antoci, campionesse italiane e vicecampionesse italiane Under 16 Syncro Gd; Vittoria Bonincontro bronzo nel Latin style show 13/14 A; Gaia Antoci sesto posto su 128 nel Solo Latin 14/15 B e quinta nel Latin style show 15/16 A;

Omayra Taccone quinta nel Latin Style show 13/14 B; Aurora Maria Spano quinta nel Latin style show 15/16 As; Asia Marino settima 22/30 classe A; Manuel Iemmolo quinto 16/18 B; Aurora Romano quinta 19/34 B; Jessica Lorefice tra le prime 14 in tutta Italia 22/30 B; Nora Marino classificata tra le prime 30 su 128 14/15 B;

Rebecca Levante tra le prime 69 su 239 atleti 14/15 C; Pamela Trovato tra le prime 20 atlete 22/30 A; Steven Aprile e Gaia Antoci semifinalisti 16/18 classe A coppia danze latine;

Nunzio Incremona e Aurora Romano al 14° posto coppie danze latine 19/34 B1 e Giulia Pagano 104 su 185 16/18 B.

