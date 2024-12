Danza sportiva: il Team Special Touch di Scicli per il terzo anno consecutivo sul tetto del mondo con otto straordinarie ragazze

Sport, Ragusa

Al World Championship a Skopje in Macedonia, ancora una prova straordinaria per le atlete allenate dalla maestra Federica Re. Bottino finale: 2 ori e due bronzi

Non conoscono confini le campionesse di danza sportiva del Team Special Touch di Scicli della maestra Federica Re. Dopo i successi in Italia, le straordinarie ragazze della Team Special Touch continuano a trionfare anche nelle gare all’estero con l’ultima trasferta a Skopje in Macedonia in occasione del World Championship, che ha visto salire sul tetto del Mondo diverse atlete sciclitane con il Team Special Touch che ha monopolizzato il podio iridato.

Il Team Special Touch Scicli al completo ai Mondiali con le otto formidabile atlete, la maestra Federica Re e genitori e accompagnatori

Un bottino finale di quattro medaglie che premiano il grande lavoro svolto in palestra dalla maestra Federica Re e da queste ragazze, con queste medaglie le ripagano degli enormi sacrifici sopportati per confermarsi sempre ad alto livello e soprattutto fanno felici i genitori che con passione li seguono con grande impegno.

Greta Bissi (Team Special Touch Scicli) campionessa del mondo nella categoria junior 1 latin show

A Skopje sono arrivati due titoli iridati con il primo che porta la firma di una straordinaria Greta Bissi oro nella categoria junior latin style show e il secondo nella categoria junior formation latin style ncon le super girl del Team Special Touch composto da Francesca Mauceri, Rebecca Levante, Vittoria Bonincontro, Giorgia Garofalo, Greta Bissi, Omayra Taccone, Erika Antoci e Nora Marino. Queste fantastiche otto atlete alla fine di una prestazione superlativa hanno preceduto Germania, Bosnia Erzegovina, Serbia, Montenegro, Macedonia e Bulgaria e per il 3° anno consecutivo si sono laureate campionesse del Mondo.

Magico tris iridato per il Team Special Touch ai Mondiali: Greta Bissi, Nora Marino, Omayra Taccone, la maestra Federica Re, Erica Antoci, Vittoria Bonincontro, Rebecca Levante e Francesca Mauceri

Gaia Antoci (Team Special Touch Scicli) bronzo nella categoria junior 2 latin style show.

Le altre medaglie portano la firma di Gaia Antoci bronzo nella categoria junior 2 latin style show e del formidabile gruppo in gara nella categoria junior group che ha chiuso con al collo la medaglia di bronzo e composto da Erika Antoci, Omayra Taccone, Nora Marino e Greta Bissi.

Greta Bissi, Nora Marino, la maestra Federica Re, Omayra Taccone, Erika Antoci, il quartetto di bronzo nella categoria junior group