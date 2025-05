D’Aversa, contro il Verona sarà set decisivo

agenzia

Lavoreremo per portare a casa una salvezza miracolosa

MONZA, 18 MAG – “Siamo partiti bene, poi abbiamo preso il gol, tornando a scioglierci nel secondo tempo. Dopo Parma e Monza, adesso abbiamo il terzo set, quello più importante, contro il Verona che forse sarà decisivo”: così Roberto D’Aversa, tecnico dell’Empoli, dopo la vittoria a Monza. “Avevamo perso un po’ di aggressività, ma nel secondo tempo i ragazzi sono scesi in campo determinati: questo, indipendentemente dalla tattica, è quello che ha fatto la differenza per portare a casa un risultato che non era scontato. Ora in settimana dobbiamo lavorare bene per portare a casa questa miracolosa salvezza, un altro gruppo avrebbe mollato prima”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA