D’Aversa, l’Empoli avrebbe meritato il pareggio

agenzia

'Abbiamo dato tutto con aggressività, l'ha decisa la qualità'

BERGAMO, 22 DIC – “La partita è stata decisa dalla qualità di De Ketelaere, ma avremmo meritato di tornare a casa con un punto”. L’allenatore Roberto D’Aversa commenta la prova dell’Empoli a Bergamo con l’Atalanta capolista: “Torniamo a casa consapevoli della prestazione e di aver dato tutto, l’Atalanta che abbiamo di fronte è la più forte di tutti i tempi e se nel finale di campionato sarà ancora in questa situazione si giocherà il titolo con l’Inter e il Napoli – sottolinea -. E’ stata un’ottima partita da parte nostra nonostante le tante assenze, sapevamo che contro la tanta qualità dei giocatori offensivi di casa non potevamo che giocare con aggressività facendo arrivare palloni sporchi davanti. Il pari, per quanto fatto, sarebbe stato meritato”. “Due anni fa quando mi invitò ad assistere ai suoi allenamenti dissi a Gasperini che avrebbe meritato una grande. Lui ha fatto diventare grande l’Atalanta”, prosegue D’Aversa. L’1-0 di Colombo è arrivato dalla rimessa laterale di Gyasi prolungata dal fondo da Henderson: “Sul vantaggio siamo stati bravi e furbi, del resto maliziosi lo dobbiamo diventare. Con un po’ più di furbizia, anzi, avremmo tenuto il pareggio – chiude il tecnico empolese -. Colombo ha fatto una grandissima partita anche per la protezione della palla, Esposito deve ancora migliorare, ha qualità importanti ma bisogna essere più determinati e vogliosi”.

