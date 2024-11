Davis: Sinner, “Contento per oggi ma vediamo domani come va”

agenzia

"Importante portare a casa un punto come ha fatto anche Matteo"

ROMA, 23 NOV – “Oggi la partita era molto difficile, tosta fisicamente, dove ormai ci conosciamo profondamente. Ha servito bene ed ho fatto più fatica a “breakarlo”. Ci è servito partire da 1-0. Domani vediamo. Aspettiamo le scelte e vediamo”. Jannik Sinner, dopo la vittoria su De Minaur, è già proiettato sulla finale di domani per portare la Coppa Davis in Italia per il secondo anno consecutivo. “Siamo tutti contenti di essere qua in finale in Coppa Davis, anche per me personalmente ed anche per questo sono venuto qui – aggiunge – Sono contento di aver portato a casa un punto importante come ha fatto anche Matteo. Vediamo domani come va”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA