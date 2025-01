Dazn fa record ascolti per la 19/a giornata di Serie A

agenzia

Con 6.147.576 spettatori superato successo della 5/a di andata

ROMA, 16 GEN – Il turno di serie A che si è concluso ieri sera, ha totalizzato su Dazn 6.147.576 di spettatori, registrando il record del girone di andata della prima stagione del nuovo ciclo che vede un sistema di co-esclusive completamente nuovo. Il derby della Capitale con 1.341.839 di ascolti supera – informa una nota di Dazn – quello della scorsa stagione che si era chiuso con 1.304.536 e, insieme, al recupero di Inter-Bologna con 1.023.593 portano gli ascolti della 19esima giornata alle stelle. Ottimo risultato anche per il combattuto match tra Atalanta-Juventus, trasmesso in co-esclusiva, che totalizza 935.117 su Dazn e Fiorentina-Napoli con 920.103 Per il girone di andata sono ancora due le sfide di campionato da recuperare: Bologna-Milan e Fiorentina-Inter che si giocheranno molto probabilmente nel mese di febbraio.

