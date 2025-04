Dazn, Frosinone-Spezia visibile domani in chiaro

agenzia

Lunch match allo stadio Stirpe aprirà la 35/a giornata

ROMA, 24 APR – La 35/a giornata del campionato di Serie B, tutta in programma domani, 25 aprile, si aprirà con Frosinone-Spezia. Il match delle 12.30 ospitato allo stadio Benito Stirpe sarà disponibile su Dazn anche in modalità gratuita. All’andata aveva vinto 2-1 lo Spezia, che ora mira a consolidare la sua posizione in zona play-off. Il Frosinone è invece deciso a riscattarsi davanti al proprio pubblico.

