DAZN lancia Risultati, sezione app dedicata alle statistiche

Disponibile per 500 eventi e oltre 1000 competizioni calcistiche

ROMA, 22 APR – DAZN ha annunciato il lancio di Risultati, la nuova sezione dell’app dedicata alle statistiche e ai dati che fornisce approfondimenti e punteggi in tempo reale, tenendo conto delle preferenze indicate da ciascun tifoso. La nuova sezione, pensata per connettere i fan con il loro sport preferito, offre agli utenti registrati un modo personalizzato di godersi il calcio, amplificandone l’esperienza e contribuendo a rendere DAZN la destinazione principale per l’intrattenimento sportivo. Utilizzando la funzione di ricerca, gli utenti possono personalizzare la loro esperienza scegliendo tra circa 500 eventi delle oltre 1.000 competizioni calcistiche disponibili nella sezione Risultati in app, approfondire formazioni delle squadre, statistiche delle partite, classifica generale del campionato, prestazioni della squadra e dei giocatori come gol, assist, palle recuperate, precisioni passaggi, falli, cartellini. Inoltre, i tifosi possono impostare promemoria e notifiche ricevendo aggiornamenti in tempo reale relativi alle azioni salienti di gioco, per non perdere nemmeno un momento della partita. “Il lancio della nuova sezione Risultati della nostra app è una tappa fondamentale della realizzazione della visione di DAZN che punta a diventare sempre più la piattaforma di intrattenimento sportivo per eccellenza. Offrendo gratuitamente questa funzionalità a tutti gli utenti registrati, DAZN sta ampliando l’accesso dei tifosi allo sport, creando allo stesso tempo maggiori opportunità di coinvolgimento all’interno della piattaforma” ha dichiarato Shay Segev, Ceo di DAZN Group.

