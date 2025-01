De Aliprandini “super contento, Adelboden mia gara preferita”

agenzia

L'azzurro "nella seconda manche ho fatto qualcosa di bello"

ADELBODEN, 12 GEN – “Fantastico davvero, non so proprio cosa dire. Più la pista è difficile, più mi esalto: dopo l’errore nella prima manche non credevo fosse possibile recuperare così tanto. Sono super contento”. Così l’azzurro Luca De Aliprandini commenta il terzo posto conquistato nel gigante di coppa del mondo ad Adelboden. “Finora non ero mai riuscito a fare due manche senza errori, oggi nonostante il problema in avvio della prima, credo di aver fatto vedere il vero me nella seconda – ha proseguito il trentino -. Negli anni ho imparato ad interpretare questa pista, finalmente ho preso questo podio dopo averlo avvicinato in più occasioni. Credo che nella seconda manche ho fatto davvero qualcosa di bello bello bello. Questa è la mia gara preferita, c’è un pubblico speciale ed è sempre un’emozione correre qua, forse perchè – ha concluso De Aliprandini – la mia compagna Michelle è elvetica”.

