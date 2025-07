De Bruyne, ‘Napoli competitivo,squadra migliore per mie qualità’

agenzia

Io darò il 100% ma in tante partite servirà contributo di tutti

NAPOLI, 19 LUG – “Napoli, quanto a competitività, è il posto migliore per me per dimostrare le mie qualità. Il Napoli è campione d’Italia e qui cambia molto rispetto all’Inghilterra, ma anche questo mi rende entusiasta. Ho voglia e qualità per essere competitivo a questo livello. Quando il direttore sportivo Manna è venuto a mostrarmi il progetto sono rimasto entusiasta, credo che Napoli sia stata la miglior scelta per me”. Così il nuovo centrocampista del Napoli Kevin De Bruyne si è presentato oggi a Dimaro nella sua prima conferenza stampa in azzurro. “Qui a Napoli – ha detto De Bruyne – cambia parecchio rispetto alle mie abitudini al Manchester City. E’ una nuova esperienza ad alto livello, e ne sono entusiasta. Ho passato una vita in Premier, sarò a vita un calciatore del Man City, ma è terminata quell’esperienza e cercavo una nuova sfida. Questo progetto mi dà la possibilità di giocare ad alto livello, il progetto mostrato dal club dimostra che qui si vuole investire. Abbiamo già fatto 4-5 nuovi acquisti, gettando le basi per il futuro. Non sono più così giovane, ma penso di poter dare il mio contributo per far crescere la squadra e io imparerò dalla squadra”. Il belga ha sottolineato che “il nostro obiettivo è fare bene su tutti i fronti. Speriamo di piazzarci il più alto possibile in campionato e fare un bel percorso. Giochiamo la Champions che è tra i tornei più belli al mondo. L’ho giocata per dieci anni, non vedo l’ora di giocarci col Napoli e di fare un bel percorso. Ora conosco la squadra e il tecnico Conte, a inizio campionato sarò pronto sapendo come funziona la squadra. E’ bello lavorare con Conte. Ho lavorato con Guardiola 9 anni, e prima anche con altri ottimi allenatori. Ogni allenatore ha il proprio stile e i più bravi sono fenomenali dal punto di vista tattico, sono un po’ pazzi, un po’ come noi giocatori. Non credo che la squadra venga costruita attorno a me. Io posso dare il mio contributo con la mia esperienza, ma sostanzialmente sono qui per aiutare la squadra a crescere. Darò il 100%, ci saranno tante partite e servirà il contributo di tutti”.

