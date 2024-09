De Laurentiis, con orgoglio festeggio i primi 20 anni del Napoli

agenzia

"Portato a primeggiare in Italia e Europa con percorso vincente"

NAPOLI, 10 SET – “E’ con orgoglio che festeggio questi primi 20 anni di straordinario cammino, come presidente e proprietario del Napoli, che abbiamo tutti insieme portato a primeggiare in Italia e in Europa con un percorso vincente. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato a questo traguardo”. Lo scrive su Twitter Aurelio De Laurentiis festeggiando i 20 anni della sua proprietà del nuovo Napoli. Il club azzurro precedente fallì e De Laurentiis creò una nuova società depositando gli atti il 10 settembre del 2003, ripartendo con il Napoli dalla serie C e portandolo negli anni a una progressiva crescita. Il club azzurro manda sul suo sito un video che ricorda questa storia iniziando da un messaggio con le dichiarazioni che De Laurentiis fece alla stampa quel giorno di 20 anni fa: “Inizia – disse – nuova era, una nuova società e opereremo in modo tale che questa società possa ricreare l’immagine brillante di un tempo e dia soddisfazione e divertimento”. Il club azzurro sottolinea in una nota i “vent’anni – si legge – di passione, di sfide, di sogni trasformati in realtà, dai campi di periferia alle notti europee. Cinque trofei alzati al cielo, uno Scudetto che ci ha riportato sul tetto d’Italia dopo 33 anni di attesa. Vent’anni colmi di una passione irresistibile e che continua a battere in tutti i cuori azzurri. La storia continua!”.

