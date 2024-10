De Laurentiis Conte leader, felici dia mano a Napoli

agenzia

Il presidente azzurro: "Mi piace capacità camaleontica"

ROMA, 19 OTT – “Conte è un leader del calcio, lo abbiamo preso e siamo contentissimi che lui possa dare una mano al Napoli. Mi piace molto la capacità camaleontica che l’allenatore sa dare alla squadra a seconda di chi si trova davanti o dello svolgimento della partita. Questo dimostra che Conte è un grande allenatore”. Cosi Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, a margine dell’evento “Eroici”, l’anteprima del docufilm che racconta i 100 anni del Corriere dello Sport, parla dell’avvio della squadra partenopea e dell’apporto di Antonio Conte. Il numero uno del club azzurro, poi, tornando sula stagione scorsa, sottolinea come “abbiamo avuto il merito per 14 anni di essere l’unica squadra italiana sempre in Europa, non è che tutte le ciambelle nascono con il buco. Ci può essere un momento di pausa, un incidente di percorso, nessuno ha la bacchetta magica”, conclude.

