De Laurentiis: Procura Figc chiederà di nuovo gli atti al pm

agenzia

Il presidente del Napoli è accusato di falso in bilancio

ROMA, 19 FEB – La Procura federale della Figc chiederà di nuovo alla Procura di Roma, a quanto si apprende, gli atti dell’inchiesta che hanno portato stamattina alla richiesta di rinvio a giudizio del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, per falso in bilancio. La vicenda riguarda presunte plusvalenze fittizie del club, e già nel 2024 l’ufficio guidato da Giuseppe Chinè aveva avanzato analoga richiesta, ma gli atti non erano stati trasmessi in quanto secretati per esigenze investigative.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA