De Laurentiis, “successo calcio frutto esperienza nel cinema”

agenzia

'Realizzare prodotti dell'ingegno è la più grande scuola'

NAPOLI, 13 GIU – “Io ho avuto successo nel calcio Napoli per la grande disciplina che ho acquisito nel mondo del cinema. Perché quando uno realizza dei prodotti dell’ingegno, dei beni immateriali non tangibili attraverso un processo industriale, secondo me quella è la più grossa scuola del mondo”. Così il presidente di Filmauro e del Calcio Napoli, Aurelio De Laurentiis intervenendo agli Stati Generali della cultura in corso a Napoli, promossi dal Sole 24 Ore e dalla Regione Campania. “Puoi fare qualunque altra attività – ha aggiunto De Laurentiis – perché vedrai sempre il particolare nel totale, non lascerai nulla al caso. Come dice il buon Conte ‘amma faticá’, perché le cose non te le regala nessuno, però bisogna conoscere il mercato”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA