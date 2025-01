De Laurentiis,spero obiettivo rientrare in Europa venga centrato

agenzia

L'auspicio via social del presidente del Napoli per nuovo anno

ROMA, 01 GEN – Obiettivo minimo rientrare in Europa. E’ ciò che chiede, con un post su X, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis nel messaggio di auguri per l’inizio del nuovo anno. “Buon 2025 a tutti. Che sia un anno all’insegna di serenità e pace – ha scritto De Laurentiis -. Un augurio speciale ai nostri straordinari tifosi ovunque nel mondo. La speranza è che il 2025 prosegua sulla scia della seconda parte di quest’anno e che il nostro obiettivo di rientrare in Europa venga centrato”.

