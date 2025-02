De Minaur sconfitto, Alcaraz vince torneo di Rotterdam

agenzia

Lo spagnolo numero 3 al mondo batte l'australiano in tre set

ROMA, 09 FEB – Carlos Alcaraz alza il primo trofeo del suo 2025 vincendo il torneo Atp 500 di Rotterdam. Lo spagnolo numero 3 al mondo ha battuto l’australiano Alex De Minaur (numero 8 al mondo e finalista l’anno scorso) con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-2 in un’ora 54 minuti di gioco. Per Alcaraz si tratta del 17/o titolo in carriera.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA